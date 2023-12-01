Романцев: сборной России по футболу нужно стремиться играть как можно больше

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Сборной России по футболу в условиях санкций необходимо пользоваться любой возможностью и играть как можно больше матчей. Такое мнение на пресс-конференции высказал бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

"Здесь я могу непопулярное мнение высказать, многие меня, наверное, осудят. Мне кажется, играть надо, всеми правдами и неправдами, не унижаясь ни перед кем, стремиться играть. Обстоятельства раз такие, - сказал Романцев. - Нужно стремиться играть как можно больше. Все равно придут в себя те люди, которые выдумали эти санкции. Все равно восторжествует, наверное, здравый смысл".

Он отметил, что необходимо продолжать показывать игры сборной по телевидению и демонстрировать полные стадионы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В ноябре российские футболисты разгромили команду Кубы (8:0).