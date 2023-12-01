Романцев не против возвращения пива на стадионы

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев считает, что можно вернуть продажу пива на стадионах. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Нижнем Новгороде.

"Я как болельщик на стадионе никогда не был. На лавке хотелось пивка, конечно, но почему нет? Почему не сделать удобно для людей и, может, [продавать] сэндвичи какие-то?" - сказал Романцев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе.