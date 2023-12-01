Олимпийский чемпион Нагорный заявил, что не следит за новостями о допуске россиян

В пятницу генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения российских спортсменов к соревнованиям

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный не следит за решениями международных федераций о допуске российских атлетов до международных соревнований. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян и белорусов к турнирам на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики (FIG).

"Я не знаю, уже давно комментировал, что смирился со всеми новостями, - сказал Нагорный. - Каждый месяц меняются решения: то допускать с жесткими условиями, то без жестких, то не допускать, какие-то виды спорта допускают. Обидно за молодых спортсменов, а так - будем готовиться к Играм дружбы. На командный турнир мы не попадаем на Олимпиаду, а в личном зачете - через этапы Кубка мира была возможность. Может быть, что-то изменится, ждем".

"Я говорю, что на такие глупые новости не обращаю внимания. Я их стараюсь не замечать. Все тренируются, ребята пашут, готовятся. Главная задача - тренироваться, пока есть возможность. Я уверен, что министерство спорта и Олимпийский комитет России спортсменов в обиде не оставят. Будем соревноваться внутри нашей страны", - добавил он.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года.