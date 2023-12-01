Кириенко возглавил новый состав президиума Национального совета айкидо России

Отчетно-выборная конференция прошла в министерстве спорта

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сергей Кириенко был переизбран председателем президиума Национального совета айкидо России (НСАР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Отчетно-выборная конференция НСАР прошла в Минспорте. В ней приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель президиума НСАР Сергей Кириенко и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. По ее итогам в новый состав президиума, который возглавил Кириенко, вошли Игорь Пасько, Сергей Киселев, Николай Егоров, Евгений Малышев, Огнян Найдов-Железов, Олег Колесников, Наталья Руднева, Валерий Скрылев, Александр Качан и Алексей Дьяков. Исполнительным директором стал Пасько, председателем ревизионной комиссии - Иван Новиков. Также была принята новая редакция устава организации.

Кириенко увлекается восточными единоборствами, имеет черный пояс по айкидо. Он возглавляет НСАР с 2005 года, а также является сопредседателем Российского союза боевых искусств.