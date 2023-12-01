Всероссийский день хоккея открыли на выставке "Россия"

Всероссийский день хоккея отмечается 1 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всероссийский день хоккея открыт в пятницу в павильоне "Роснефти" на международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всероссийский день хоккея отмечается 1 декабря. В мероприятии приняли участие хоккеисты ЦСКА, главный тренер команды Сергей Федоров, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов и чемпион мира Павел Буре.

"Хотел бы поздравить всех с праздником хоккея. Сегодня всероссийский день хоккея. Хоккей является одним из популярных видов спорта в России. Всех с праздником", - сказал Буре.

"Присоединяюсь к вышесказанному, поздравляю всех с праздником хоккея. Россия - это хоккейная страна, но у нас, как профессиональных хоккеистов, есть социальная обязанность. О пропаганде здорового образа жизни, своим примером заразить людей, которые любят эту игру", - заявил Федоров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.