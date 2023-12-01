Главный тренер "Вашингтона" Карбери считает Овечкина феноменальным хоккеистом и капитаном

Карбери стал главным тренером "Вашингтона" 30 мая

ТАСС, 1 декабря. Честность и воля к победе делают нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина феноменальным игроком и капитаном. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер команды Спенсер Карбери.

Карбери стал главным тренером "Вашингтона" 30 мая, он впервые возглавил клуб НХЛ. Ранее он работал в штабе "Торонто", а также занимал пост главного тренера "Херши" - фарм-клуба "Вашингтона" в Американской хоккейной лиге.

"По первым месяцам работы с ним как капитаном могу сказать, что он феноменален. Мы с ним много беседуем, и Ови действительно хорош в контакте один на один. Всегда честен: "Хей, Карбс, вот где, я думаю, мы сейчас находимся как группа. Какой бы путь вы ни выбрали, мы будем по нему идти, но я вижу ситуацию так". И это здорово для меня - иметь возможность так прямо и без каких-то недомолвок общаться с человеком, который столько лет в организации и капитан команды. Поскольку я работаю главным тренером команды НХЛ первый сезон, то для меня очень важно понимать, что могу положиться на него, чтобы прояснить для себя многие возникающие ситуации. Это то, что касается отношений вне льда", - сказал Карбери.

"А что поразительно на хоккейной площадке - всякий раз, когда вы видите его соревнующимся, он так сильно хочет победить! Каким бы ни был счет, игровая ситуация, забил ли он сам, Алекс всегда пытается найти любой возможный путь команды к победе. Потому что он как никто другой знает, насколько важно хорошо начать сезон и встать на победный путь как можно раньше. Пусть мы все забиваем меньше, чем хотелось бы, пусть на его счету пока меньше голов, чем в прошлом, - но я вижу из каждого разговора с ним и каждого его движения и слова на льду, в раздевалке, на скамейке, как он сильно жаждет победы", - добавил он.

Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 827 шайб. Россиянин уступает по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1 499 (827+672) очков по системе "гол+пас" в 1 367 матчах регулярных чемпионатов и 141 (72+69) очко в 147 матчах плей-офф.

В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Россиянин получил капитанскую нашивку по ходу сезона-2009/10. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).