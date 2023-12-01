Овечкин надеется, что хоккеист Бэкстрём возобновит карьеру

Шведский форвард приостановил карьеру из-за травм

ТАСС, 1 декабря. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин надеется, что шведский нападающий Никлас Бэкстрём восстановится от травмы и возобновит игровую карьеру. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Бэкстрём объявил о приостановке карьеры 1 ноября, в середине июня 2022 года он перенес операцию на левом бедре. В прошлом сезоне форвард провел в регулярном чемпионате 39 игр из 82. В текущем сезоне швед сыграл в 8 встречах.

"Дай бог, вернется, сейчас он опять будет восстанавливаться, не знаю, как это все произойдет, - сказал Овечкин. - У человека была серьезная травма, после которой он вернулся, понятно, что ему пришлось тяжеловато, вроде все было хорошо, но все зависело от него. Если здоровье его беспокоит и он не может играть, тогда какой смысл? Но будем надеяться [что он вернется]".

Бэкстрёму 36 лет, он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2006 года под общим 4-м номером. За столичную команду он выступает с 2007 года. В локаутный сезон-2012/13 швед выступал за московское "Динамо", которое по итогам чемпионата выиграло Кубок Гагарина.

Бэкстрём является серебряным призером Олимпиады в Сочи и двукратным чемпионом мира (2006, 2017). В НХЛ шведский форвард провел 1 105 игр, в которых забросил 271 шайбу и сделал 762 результативные передачи.