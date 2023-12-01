Руководитель "Фишта" сообщил о готовности арены провести матч "Сочи" с "Крыльями Советов"

Встреча состоится 2 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники домашнего стадиона футбольного клуба "Сочи" "Фишт" в рабочем режиме готовятся к матчу 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС рассказал руководитель "Фишта" Вениамин Богомолов.

Матч между "Сочи" и "Крыльями Советов" пройдет 2 декабря и начнется в 16:30 мск.

"У нас все в порядке, готовимся штатно. Стихия никак не отразилась на состоянии стадиона", - сказал Богомолов.

27 ноября ураганный ветер и массовые подтопления наблюдались на черноморском побережье России в результате движения циклона. В тот же день Богомолов сообщил ТАСС, что спортивный объект не пострадал от ухудшения погодных условий. В пресс-службе РПЛ сообщили, что следят за ситуацией в Сочи перед игрой с "Крыльями Советов".

"Сочи" с 10 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.