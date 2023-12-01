Рафаэль Надаль заявил, что начнет следующий сезон на турнире в Брисбене

Испанец вернется в теннис после годичного перерыва

ТАСС, 1 декабря. Испанец Рафаэль Надаль примет участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене. Об этом он заявил на странице в социальной сети X ("икс", ранее - "Твиттер").

Ранее Надаль заявлял, что выступит на Открытом чемпионате Австралии 2024 года. Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250, он пройдет с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.

"После года перерыва я вернусь к соревнованиям. Это произойдет в Брисбене на первой неделе января. Увидимся там", - сказал Надаль.

Надаль не выступал с января 2023 года, тогда он проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии американцу Маккензи Макдональду. Всего испанец в текущем году провел четыре матча, в которых одержал лишь одну победу. 18 мая Надаль на специальной пресс-конференции заявил, что из-за травмы не сможет играть несколько месяцев, в том числе не выступит на Открытом чемпионате Франции 2023 года. Он также отметил, что 2024 год может стать последним в его профессиональной карьере.

Надалю 37 лет, на его счету 92 титула под эгидой ATP, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом - в одиночном (2008) и парном (2016) разрядах. В составе национальной сборной Надаль стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса.