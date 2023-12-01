В "Пари НН" заявили, что пока не получали достойных предложений по переходу Севикяна

Нынешние предложения не соответствуют уровню футболиста, считают в клубе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" готов отпустить полузащитника Эдгара Севикяна только в случае, если предложение будет устраивать как игрока, так и команду, однако пока таких предложений не поступало. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"Мы сторонники того, что, развивая игрока, должен развиваться клуб. Если мы понимаем, что у Эдгара больше возможностей открывается где-то в другом месте, безусловно, мы этот разговор с ним заведем. Пока мы такой разговор не ведем, потому что те предложения, которые получаем, мягко говоря, не уровня Эдгара. Если такое преложение появится и будет выгодно клубу, потому что здесь дорога с двусторонним движением, мы обязательно войдем в коммуникацию. Пока такого диалога нет", - сказал собеседник агентства.

Мелик-Гусейнов добавил, что клуб готов рассмотреть предложения как российских, так и зарубежных команд. "Разные условия будут и под российские, и под иностранные клубы. Сейчас дождемся старта зимнего трансферного окна, может быть, какая-то история конкретная получится, а может быть, и нет", - добавил гендиректор "Пари НН".

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. 30 августа тренерский штаб сборной России включил Севикяна в число 49 футболистов, приглашенных на сбор команды в Новогорске, на следующий день Севикян отказался от приглашения, объяснив это желанием выступать за сборную Армении. В составе армянской команды футболист дебютировал 12 октября в матче отборочного турнира чемпионата Европы против сборной Латвии (0:2).