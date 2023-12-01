Футболист "Динамо" Тюкавин назвал самый запоминающийся гол в карьере

По словам нападающего, больше всего ему запомнился гол в ворота "Спартака" в матче Кубка России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин считает свой первый гол на взрослом уровне в ворота московского "Спартака" самым запоминающимся в карьере. Об этом Тюкавин рассказал журналистам.

Встреча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" прошла 20 февраля 2021 года и завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0.

"Самый запоминающийся гол - это первый, который забил "Спартаку" пяткой в кубке. А самый красивый, возможно, с "Зенитом". Я ценю каждый гол, любой гол, любую передачу", - отметил Тюкавин.

В пятницу 21-летний нападающий подписал новый контракт с "Динамо" до конца сезона-2027/28. "Гол "Спартаку" - действительно самый запоминающийся, было много эмоций. Мне понравился гол, который Костя забил ЦСКА в последней игре. Был немножко фартовый, но классный гол, гол хорошему вратарю", - сказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Тюкавин является воспитанником "Динамо" и выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Всего за "Динамо" Тюкавин провел 112 игр, в которых забил 31 гол и отдал 21 голевую передачу. В составе российской сборной нападающий провел три игры, не отметившись результативными действиями.