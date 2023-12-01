Новый контракт Тюкавина с "Динамо" не предусматривает отступных для российских клубов

1 декабря "Динамо" объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый контракт нападающего московского футбольного клуба "Динамо" Константина Тюкавина содержит отступные для иностранных клубов и не предусматривает для российских. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

1 декабря "Динамо" объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года.

"Мы начали переговоры летом, были встречи, мы сближали позиции. Есть ли отступные для иностранных клубов? Для иностранных есть, для российских - нет", - сказал Пивоваров.

"Если Костя ставит цель стать лучшим бомбардиром, что у нас тоже предусмотрено контрактом, то условия для перехода в европейский клуб не станут проблемой. Но без деталей", - добавил генеральный директор "Динамо".

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо" и выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Всего за "Динамо" Тюкавин провел 112 игр, в которых забил 31 гол и отдал 21 голевую передачу. В составе российской сборной нападающий провел три игры, не отметившись результативными действиями.