Гендиректор "Динамо" заявил, что "Зенит" обозначал интерес к футболисту Тюкавину

По словам Павла Пивоварова, официальных предложений от петербургского клуба не было

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обозначал интерес к нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину. Об этом журналистам сообщил генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров.

В пятницу Тюкавин подписал новый контракт с "Динамо" до конца сезона-2027/28.

"Зенит" обозначал интерес, в том числе и публично, - сказал Пивоваров. - Андрей Сергеевич Аршавин еще и заместитель гендиректора "Зенита", член правления. Когда мы слышим, что Костя не продлил контракт - это не очень дружественно. Официальных предложений от "Зенита" не было, мы там, где мы есть, но прежде всего нужно следить за контрактами своих футболистов, они тоже заканчиваются".

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо" и выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Всего за "Динамо" Тюкавин провел 112 игр, в которых забил 31 гол и отдал 21 голевую передачу. В составе российской сборной нападающий провел три игры, не отметившись результативными действиями.