Агент Яшкина сообщил, что хоккеист "Ак Барса" выбыл из-за травмы примерно на три месяца

Чешский нападающий получил травму во втором периоде матча с "Автомобилистом" 30 ноября

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Дмитрий Яшкин выбыл из строя предположительно на три месяца. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

Яшкин получил травму во втором периоде матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги в Казани с "Автомобилистом" (3:2), который прошел 30 ноября, его увезли в больницу.

"Скорее всего, он выбыл на три месяца", - сказал Чистяков.

Чешский форвард в 36 матчах по системе "гол+пас" набрал 24 очка, войдя в первую пятерку лучших снайперов чемпионата. В прошлом сезоне он выступал за СКА, стал лучшим снайпером и бомбардиром регулярного сезона, а также был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.