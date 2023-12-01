Семшов считает, что спокойствие за свое будущее пойдет на пользу Тюкавину

Нападающий подписал новый контракт с "Динамо" до лета 2028 года

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Роман Левищев/. Уверенность в своем будущем после подписания нового контракта с московским футбольным клубом "Динамо" поможет нападающему Константину Тюкавину реализовать потенциал. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата России в составе бело-голубых Игорь Семшов.

Новое соглашение Тюкавина с "Динамо" рассчитано до конца сезона-2027/28.

"Безусловно, когда ты подписываешь на долгосрочный контракт лидера, это говорит о том, что ему спокойно за свое будущее. И клуб делает ставку на своего воспитанника. Уже сейчас его лидирующие позиции на футбольном поле и в команде говорят о том, что это игрок с большим потенциалом, и потенциал его будет расти", - сказал Семшов.

"Он прибавляет каждый сезон. Настырный, наглый по-спортивному, с большим желанием выходит на футбольное поле. Главными задачами для него будет постоянно вызываться в сборную и со временем уехать в европейский чемпионат. [В этом смысле] подойдет любой чемпионат, в котором он будет постоянно играть. Конкурентная среда важна, но ни одна тренировка не заменит игру. Не факт, что он доработает контракт до конца", - добавил он.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо" и выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Всего за "Динамо" Тюкавин провел 112 игр, в которых забил 31 гол и отдал 21 голевую передачу. В составе российской сборной нападающий провел три игры, не отметившись результативными действиями.