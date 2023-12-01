Матыцин считает, что от молодежи зависит успешность развития России

Министр спорта отметил, что российские студенты по уровню физической подготовки являются лучшими в мире

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что от молодежи зависит, насколько успешно будет развиваться Россия. Об этом Матыцин заявил в выступлении перед форумом "Звезды студенческого спорта" в Москве.

"Не мог сегодня не прийти в гости, потому что большая часть моей жизни была связана и продолжает быть связана с российским студенческим спортом, наши университеты по уровню физической подготовки точно лучшие в мире. Понимаю, что 30 лет в жизни организации не большой срок (Российский студенческий спортивный союз был образован в 1993 году - прим. ТАСС). Но сделано очень много. Были Универсиада в Казани, Красноярске, Международный фестиваль университетского спорта, но больше всего я бы отметил людей, педагогов, студентов, есть понимание, что за этим будущее. Уже как министр спорта говорю, что мы активно взаимодействуем, сегодня это как никогда важно, от молодежи зависит, насколько успешно будет развиваться наша страна", - отметил Матыцин.

"Физически подготовленный человек сможет решить эти задачи. У нас самый спортивный в мире президент, самое спортивное правительство. Конечно, студенческий спорт в приоритете нашего партнерства", - добавил министр спорта, который являлся президентом Российского студенческого спортивного союза (РССС) с 2005 по 2015 год.

Глава РССС Сергей Сейранов отметил важность чествования людей, которые вносят большой вклад в развитие студенческого спорта. "Последние четыре года традиционно перед форумом проходит фестиваль студенческих лиг. Очень приятно констатировать, что в едином календарном плане Минспорта было 130 соревнований по 58 видам спорта в этом году. Действительно, любовь к спорту ничем не перебьешь. Несмотря на санкции, я благодарен нашим спортсменам", - сказал Сейранов.

В пятницу пройдет торжественная церемония награждения студентов-спортсменов и университетов, студенческих спортивных лиг, государственных, общественных организаций, внесших большой вклад в развитие, популяризацию и пропаганду студенческого спортивного движения. В рамках концертной программы форума запланировано выступление звезд российской эстрады, популярных музыкальных и танцевальных коллективов.