В Москве откроют новое отделение академии "Ангелы Плющенко"

Академия будет открыта в декабре текущего года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новое отделение академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" откроется в Москве в декабре. Об этом журналистам сообщила продюсер и совладелица академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская.

Академия "Ангелы Плющенко" была открыта в апреле 2017 года. Обучение проходит с учениками в небольших группах и индивидуально по учебной программе, разработанной двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его командой тренеров.

"Наши академии есть в Москве и Московской области. У нас хорошие педагоги, наставники. У нас хорошая новость, мы готовы ее озвучить. У нас наконец-то открытие, мы собираемся открывать там в том числе танцевальное и любительское отделение", - сказал Плющенко.

"Мы получили последние документы, академия будет открыта в декабре в Москве", - сообщила Рудковская.