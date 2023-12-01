РССС признал проектом года Международный фестиваль университетского спорта

В Москве прошло вручение премии форума "Звезды студенческого спорта"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге стал лауреатом премии форума "Звезды студенческого спорта" в номинации "проект года", мероприятие организовано Российским студенческим спортивным союзом при поддержке Департамента спорта города Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Международный фестиваль университетского спорта прошел в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, на нем было разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта. В соревнованиях приняли участие более 3 тыс. студентов из 36 стран. Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине.

В номинации "За спортивные достижения" победу одержали Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), Российский университет спорта ГЦОЛИФК, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма и Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Награды в номинации "За служение студенческому спорту" получили почетный президент Ассоциации мини-футбола России Семен Андреев, председатель Российской ассоциации студенческого бадминтона Владимир Брусованкин, заслуженный тренер России по лыжным гонкам Галина Шлыкова. Министерство спорта РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Департамент спорта города Москвы и АНО развития, совершенствования и поддержки молодежных инициатив "Наш первый триумф" стали лауреатами премии в номинации "За неизменную поддержку студенческого спорта в России". В номинации "Образование и спорт" первенствовали Национальный исследовательский университет ИТМО, Сибирский федеральный университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.

В номинации "За развитие и популяризацию студенческого спорта" победили Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, Северо-Кавказский федеральный университет. Единогласными решением исполкома РССС почетным знаком за заслуги в развитии студенческого спорта был награжден ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.