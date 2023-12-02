Тремя матчами в субботу стартует 17-й тур чемпионата России по футболу

"Факел" сыграет с "Балтикой", "Сочи" - с "Крыльями Советов", "Пари Нижний Новгород" - с "Уралом"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Программа 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры "Факел" - "Балтика", "Сочи" - "Крылья Советов" и "Пари Нижний Новгород" - "Урал".

В заключительном матче дня екатеринбургский "Урал" на выезде сыграет с "Пари НН", встреча начнется в 19:30 мск. Нижегородская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 16 матчах. "Урал" с 19 очками располагается на 12-й позиции. Игра первой части чемпионата России между командами завершилась вничью со счетом 0:0. "Пари НН" подходит к встрече с серией из четырех матчей без побед в различных турнирах. Екатеринбургская команда в прошлом туре дома обыграла "Краснодар" (3:1), прервав серию из 10 матчей без побед в чемпионате России.

"Уралу" в этой игре не поможет полузащитник Юрий Газинский. 11 ноября во время матча с самарскими "Крыльями Советов" (3:1) футболиста удалили за грубое нарушение правил. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить Газинского на два матча, он пропустил уже одну игру. В текущем сезоне Газинский из-за повреждений провел за "Урал" только два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Воронежский "Факел" на своем поле сыграет с калининградской "Балтикой", встреча начнется в 14:00 мск. "Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Балтика" с 12 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. Игра первой части чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу калининградской команды. 28 ноября "Балтика" дома сыграла вничью с московским "Локомотивом" со счетом 2:2 в первом матче 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Факел" завершил турнир на стадии группового этапа.

Погода чуть не помешала матчу "Сочи"

В другом матче дня "Сочи" на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов", встреча начнется в 16:30 мск. "Крылья Советов" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Сочи" с 10 очками располагается на последней, 16-й позиции. Игра первой части чемпионата России завершилась победой "Крыльев Советов" со счетом 2:1.

27 ноября ураганный ветер и массовые подтопления наблюдались на черноморском побережье России в результате движения циклона. В тот же день руководитель домашней арены "Сочи" "Фишт" Вениамин Богомолов сообщил ТАСС, что спортивный объект не пострадал от ухудшения погодных условий на черноморском побережье. В пресс-службе РПЛ сообщили, что следят за ситуацией в Сочи перед игрой с "Крыльями Советов". "Судья принимает решение об отмене или переносе матча", - отметили в пресс-службе РПЛ.

1 декабря Богомолов сообщил ТАСС, что проведению матча ничего не угрожает. "У нас все в порядке, готовимся штатно. Стихия никак не отразилась на состоянии стадиона", - сказал Богомолов.

Программа 17-го тура РПЛ продолжится в воскресенье и понедельник. 3 декабря состоятся игры ЦСКА - "Ростов", "Краснодар" - "Оренбург", "Локомотив" - "Зенит" и "Ахмат" - "Спартак". 4 декабря московское "Динамо" на своем поле примет казанский "Рубин".