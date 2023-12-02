"Коламбус" с российским звеном в составе обыграл "Оттаву" в матче НХЛ

Заброшенной шайбой в составе победителей отметился Дмитрий Воронков

ТАСС, 2 декабря. "Коламбус" одержал победу над "Оттавой" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Коламбуса" шайбы забросили Патрик Лайне (15-я минута), Дмитрий Воронков (16), Адам Фантилли (26), Бун Дженнер (29). В составе "Оттавы" отличились Клод Жиру (9) и Брэйди Ткачук (12). По результативной передаче на счету российских защитников Ивана Проворова ("Коламбус") и Артема Зуба ("Оттава").

В составе "Коламбуса" на лед вышла тройка, полностью составленная из россиян - Воронкова, Кирилла Марченко и Егора Чинахова. В истории НХЛ россияне впервые вышли в одном звене в сезоне-1992/93 в составе "Сент-Луиса": тогда в тройке сыграли Виталий Карамнов, Игорь Королев и Виталий Прохоров. 27 октября 1995 года в матче против "Калгари" в составе "Детройта" на лед вышло сразу пятеро россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

Воронков забросил свою пятую шайбу в сезоне, на его счету теперь 12 очков (5 шайб + 7 результативных передач) в 19 играх. Он отметился результативными действиями в третьем матче подряд. Зуб прервал серию из пяти матчей без набранных очков. Всего в текущем сезоне защитник набрал 5 очков (2 + 3) в 11 матчах.

"Коламбус" находится на последнем месте в Столичном дивизионе, в 25 матчах набрав 20 очков. "Оттава" проиграла третью встречу подряд и идет последней в Атлантическом дивизионе, на ее счету 16 очков в 18 матчах. Следующую игру "Коламбус" проведет в ночь на 4 декабря по московскому времени - команда на выезде встретится с "Бостоном". "Оттава" в ночь на 3 декабря по московскому времени примет "Сиэтл".

В другой встрече игрового дня "Нью-Джерси" прервал свою трехматчевую победную серию, дома уступив "Сан-Хосе" (3:6).