Буре не сомневается, что Федоров грамотно подведет ЦСКА к плей-офф КХЛ

Действующий победитель Кубка Гагарина в регулярном чемпионате текущего сезона выиграли только 20 матчей из 36

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров знает, как правильно подготовить команду к плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Стэнли, двукратный призер Олимпийских игр, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам и член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв только 20 из 36 матчей регулярного чемпионата КХЛ.

"ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина подряд, Сергей Федоров был признан два года подряд лучшим тренером. Я думаю, что Сергей знает, что делает, будет готовиться к плей-офф, - сказал Буре. - Тренер - это очень сложная работа, испытания идут каждую тренировку и игру, когда пытаешься выиграть каждый матч. Сергей доказал, что он является лучшим тренером за последние два года".

ЦСКА под руководством Федорова является победителем Кубка Гагарина двух последних сезонов.