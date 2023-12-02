Олимпийский чемпион по хоккею Григоренко рассказал, когда вернется на лед

Лучший бомбардир ЦСКА пропустил последние матчи команды из-за травмы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр и трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий ЦСКА Михаил Григоренко надеется выйти на лед в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после возобновления чемпионата в середине декабря. Об этом он рассказал ТАСС.

Свой последний на сегодняшний день матч 29-летний форвард провел 22 ноября на выезде против череповецкой "Северстали" (3:2). В 31 матче текущего сезона Григоренко набрал 24 очка (9 заброшенных шайб + 15 результативных передач) и является лучшим бомбардиром команды.

"Пока восстанавливаюсь, реабилитация идет, в ближайшем матче не сыграю, - сказал Григоренко. - Но не все так плохо: осталось три игры, потом впереди длинная пауза, после нее точно играть буду".

По мнению нападающего, предстоящая пауза в регулярном чемпионате КХЛ, связанная с проведением Матча звезд (9-10 декабря) и Кубка Первого канала (14-17 декабря), должна помочь ЦСКА. "Нужно немножко отдохнуть, перезагрузиться, подготовиться и ударно провести финальную часть сезона", - отметил он.

До паузы ЦСКА проведет выездные матчи с челябинским "Трактором" (3 декабря), магнитогорским "Металлургом" (5 декабря) и подмосковным "Витязем" (7 декабря). В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает шестое место, набрав 42 очка в 36 играх.