"Ак Барс" во время "Игр будущего" будет проводить домашние матчи КХЛ во Дворце спорта

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Домашние матчи казанского "Ак Барса" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на время проведения "Игр будущего" будут проходить во Дворце спорта. Об этом ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

В настоящее время во Дворце спорта домашние матчи проводит клуб Всероссийской хоккейной лиги "Барс". Сооружение являлось домашней ареной "Ак Барса" до 2005 года.

"Надо отдать должное руководству клуба. Они пошли навстречу не только нам, но и "Играм будущего", - сказал Леонов. - Мы будем проводить фиджитал-хоккей на "Татнефть-Арене", а "Ак Барс" будет играть во Дворце спорта. Мы согласовали этот формат с КХЛ, они тоже пошли нам навстречу. Надеемся, что "Ак Барс" красиво завершит регулярку в старом Дворце спорта".

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.