Поздняков уверен, что СШОР по фехтованию Новосибирской области воспитает новых победителей

Школа одержала победу в номинации "Надежда России: лучшая спортивная школа" Национальной спортивной премии

ТАСС, 2 декабря. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков уверен, что новое поколение победителей среди воспитанников Новосибирской школы олимпийского резерва по фехтованию не заставит ждать. Об этом Поздняков написал в своем Telegram-канале.

Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию в Новосибирской области одержала победу в номинации "Надежда России: лучшая спортивная школа" Национальной спортивной премии.

"Поздравляю коллектив, тренеров и, конечно же, спортсменов Новосибирской школы олимпийского резерва по фехтованию с победой в номинации "Надежда России: лучшая спортивная школа". СШОР по фехтованию Новосибирской области - моя родная спортивная школа, в которую я когда-то пришел ребенком и благодаря которой я вырос как спортсмен и состоялся как человек. И сейчас в школе, которая несколько лет назад получила новое современное здание специализированного центра, занимаются более 400 человек. Уверен, что новое поколение победителей не заставит нас ждать", - отметил Поздняков.

"Поздравляю также губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и всю его команду с успехом школы на национальном уровне и благодарю за поддержку детско-юношеского спорта в регионе", - добавил президент ОКР.