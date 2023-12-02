Хоккеист "Спартака" Локтионов пропустит матч с "Салаватом Юлаевым"

Игра регулярного чемпионата КХЛ пройдет в Уфе в субботу

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Андрей Локтионов не сыграет в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева". Имя спортсмена отсутствует в протоколе встречи.

Матч "Салават Юлаев" - "Спартак" пройдет в субботу и начнется в 15:00 мск.

30 ноября Локтионов в выездном матче с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" (3:5) играл вместо Ивана Морозова, выбывшего из-за травмы до конца календарного года, в первом звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Локтионов получил повреждение и не смог доиграть матч до конца.

На позиции центрального нападающего в первом звене с Голдобиным и Порядиным сыграет Александр Бурмистров.