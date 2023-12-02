Сихарулидзе неизвестно о желании Морозовой и Еременко перейти в другую сборную

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко намерены сменить спортивное гражданство и выступать за Францию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Танцоры на льду Аннабель Морозова и Игорь Еременко не уведомляли Федерацию фигурного катания на коньках России о желании перейти в другую сборную. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента федерации Антон Сихарулидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала ТАСС, что спортсмены намерены сменить спортивное гражданство и выступать за Францию. Сейчас фигуристы находятся в США, где Морозова проходит восстановительный курс лечения после травмы.

"Официально от них ничего не поступало", - ответил Сихарулидзе на вопрос о возможном переходе пары в другую сборную.

Морозова и Еременко образовали дуэт в минувшее межсезонье. 28 октября на разминке перед ритм-танцем на этапе Гран-при России в Красноярске Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой, позднее Крылова сообщила журналистам, что ее подопечной наложили швы. Травма помешала паре квалифицироваться в финал Гран-при.

Морозовой 22 года, до декабря 2022 года она выступала в дуэте с Дэвидом Нарижным. Спортсмены стали победителями этапов Гран-при России в Москве и Казани. Еременко 26 лет, он выступал в дуэте с Софьей Шевченко, с которой стал победителем юниорского финала Гран-при (сезон-2018/19) и бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2019).