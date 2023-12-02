Бах заявил, что МОК примет решение об участии россиян в Олимпиаде в марте

Глава Международного олимпийского комитета отметил, что организация выступает за участие тех российских спортсменов, которые не поддерживали специальную военную операцию и которые готовы соревноваться под нейтральным флагом

ТАСС, 2 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в марте. Об этом заявил глава организации Томас Бах, комментарий которого приводит портал Inside the Games.

"Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК. Международный олимпийский комитет выступает за участие российских спортсменов, которые явно не поддерживали военные действия на Украине, которые не служат в армии и которые готовы выступать под нейтральным флагом. В зависимости от того, что будет услышано на этом Олимпийском саммите, исполнительный комитет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте", - сказал Бах.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок.