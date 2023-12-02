ЦСКА совершил экстренную посадку в Екатеринбурге по пути на матч КХЛ с "Трактором"

Встреча регулярного чемпионата должна пройти в воскресенье

ТАСС, 2 декабря. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по пути на выездной матч регулярного чемпионата с челябинским "Трактором". Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

"В Челябинск добираемся с приключениями. Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждем разрешения на вылет", - говорится в сообщении.

Матч между "Трактором" и ЦСКА должен пройти в воскресенье. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.