Нагорных объяснил отложение вопроса о возрождении второй команды "Локомотива"

Председатель совета директоров клуба отметил, что созданию второй команды мешает дефицит игроков для ее комплектования

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" принял решение отложить на год вопрос создания второй профессиональной команды в структуре клуба из-за недостаточного количества игроков для комплектования. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Решение было принято 23 ноября.

"Недостаточное количество спортсменов сегодня для укомплектования, по-прежнему дефицит игроков создает возможности использовать как вторую команду молодежную команду. Молодежная команда в этом году у нас стала победителем молодежного первенства страны, в пятницу вручили медали, поэтому пока мы это решение отложили на год. Ситуация будет в российском футболе меняться, и вторая команда у нас будет, но сегодня провели несколько мозговых штурмов со специалистами, пока договорились отложить это решение. Пока нет в этом необходимости, она появится обязательно, мы это сделаем, но немного позже", - сказал Нагорных.

Вторая команда "Локомотива" "Казанка" была основана в 2017 году и выступала в третьем по силе дивизионе российского футбола. В июне 2022 года столичный клуб объявил, что "Казанка" не будет выступать во Второй лиге в связи с преследованием цели "построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба". С 2008 по 2014 год существовала команда "Локомотив-2", она была расформирована в связи с нерентабельностью.