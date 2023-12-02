Костомаров поблагодарил маму за успешную карьеру фигуриста

Роман Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине, дважды выиграл чемпионат мира

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров благодарен маме за успешную карьеру в фигурном катании. Об этом олимпийский чемпион рассказал в рамках встречи с гостями выставки-форума "Россия".

"Необходима сила воли, терпение, я сам много раз хотел забросить все, потому что улица затягивала. Хорошо, что мама узнала, что я прогуливал тренировки, она у меня достаточно жесткий человек, и она сказала: "Роман, либо ты станешь чемпионом и добьешься высочайших результатов, либо так будешь на Москве-реке печь картошку и есть огурцы всю свою жизнь". Дала мне подзатыльник, и я продолжил тренироваться, идти вперед", - сказал Костомаров.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.