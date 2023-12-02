Александр Тихонов считает, что российских спортсменов допустят до Олимпиады в Париже

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация примет решение об участии россиян в марте

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.

В субботу глава МОК Томас Бах заявил, что организация примет решение об участии россиян в парижской Олимпиаде в марте.

"Я думаю, что наших спортсменов допустят до Олимпиады. Считаю, что нам надо туда ехать все равно. Ребята положили жизнь, чтоб выступить на Играх, их нельзя лишать мечты", - сказал Тихонов.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок.