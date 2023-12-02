Костомаров рассказал, что не хочет выглядеть "медведем на льду"

Фигурист Роман Костомаров тренируется и планирует возобновить выступления в ледовых шоу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года фигурист Роман Костомаров тренируется, чтобы не выглядеть "медведем на льду". Об этом Костомаров рассказал на встрече с гостями выставки-форума "Россия".

"Я пробовал выходить на лед, я могу выступать в шоу как звезда, потому что так же катаюсь, как звезды кино или шоу-бизнеса. Но все равно это кайф: пусть я не смогу кататься, как раньше, но если я появлюсь в шоу на коньках, то хочу, чтобы получалось. Медведем на льду выкатиться не хочется. Я тренируюсь", - отметил Костомаров.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки, недавно он заявил о желании вернуться на лед и возобновить выступления в ледовых шоу.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.