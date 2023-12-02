Представители России не получали приглашения на Олимпийский саммит

Мероприятие пройдет 5 декабря в Лозанне

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) на данный момент не получил приглашения для участия в Олимпийском саммите. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Олимпийский саммит пройдет 5 декабря в Лозанне. В частности, на нем обсудят вопрос об участии российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх в Париже. В 2022 году в мероприятии приняли участие представители России.

"Олимпийский комитет России не получал от МОК приглашений принять участие в Олимпийском саммите. Следовательно, на данный момент мы туда не едем", - сказал Плитухин.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок. 2 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже будет принято в марте.