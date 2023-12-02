ОКР запросил у МОК официальные разъяснения по вопросу перехода трех спортсменов

Международный олимпийский комитет одобрил смену спортивного гражданства велогонщиков Валерии Любимовой, Михаила Яковлева и борца Георгия Тибилова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) запросил разъяснения от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу смены спортивного гражданства тремя спортсменами. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин.

"ОКР затребовал официальные разъяснения от МОК по этому решению, - сказал Плитухин. - Мы за пояснение, на каком основании это был сделано. Олимпийская хартия должна быть для всех. Мы ждем, какие будут дальнейшие действия. Они открыли ящик Пандоры - этим можно, этим нельзя. Бред какой-то".

В среду МОК одобрил переходы велогонщиков Валерии Любимовой и Михаила Яковлева в сборные Франции и Израиля соответственно, а также переход борца греко-римского стиля Георгия Тибилова в сборную Сербии.

"Спортсмены хотят не только из России куда-то. Другие страны тоже хотят. Это проявление неоколониализма - этим можно, этим нельзя", - добавил Плитухин.

Всего в среду исполком МОК утвердил девять изменений спортсменами гражданства. В заявлении организации отмечалось, что исполком предоставил запрошенное освобождение от трехлетнего карантина после предварительного согласия соответствующих международных федераций и национальных олимпийских комитетов в соответствии с Олимпийской хартией. При этом в МОК отметили, что членство ОКР в организации в настоящее время приостановлено.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.