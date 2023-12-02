Костомаров рассказал о первом вопросе хирургу после выхода из комы

Фигурист Роман Костомаров сожалеет о том, что не может управлять мотоциклом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду фигурист Роман Костомаров в первую очередь спросил у хирурга о том, сможет ли управлять мотоциклом после перенесенных операций. Об этом Костомаров рассказал на встрече с гостями выставки-форума "Россия".

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки.

"Я лишился езды на мотоцикле, к сожалению, для меня это очень горько. Это был мой первый вопрос в больнице к хирургу: смогу ли я ездить на мотоцикле? Он пальчиком у виска покрутил: "Роман, о чем ты думаешь, тебе жизнь еле спасли, а ты о мотоцикле", - рассказал Костомаров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.