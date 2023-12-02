Жамнов сообщил, что Локтионов из-за микротравмы пропустил матч КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Московский "Спартак" на выезде уступил "Салавату Юлаеву" в серии буллитов

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Центральный нападающий "Спартака" Андрей Локтионов пропустил матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против уфимского "Салавата Юлаева" из-за микротравмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" на выезде в серии буллитов уступил "Салавату Юлаеву" (2:3). Хозяева, уступая 1:2, сравняли счет за 32 секунды до конца основного времени, когда у команды был удален один из игроков.

"Роман Рукавишников просто пропускал матч, так как защитники позволяют нам делать ротацию, вернулся [Дмитрий] Вишневский. У Локтионова микротравма, он пропускал игру, - сказал Жамнов. - В эпизоде с вторым пропущенным голом надо было сыграть с холодной головой. У нас началась какая-то суета, паника. Это урок для нас для всех, чуть будем по-другому работать".

Наставник красно-белых объяснил, с чем связаны последние неудачи команды, которая проиграла пять из последних шести матчей. "Не сказал бы, что причина в физики, тут наложилось многое. Сезон тяжелый, перелеты, микротравмы, выпадают ключевые игроки. Для многих ребят это возможность сделать шаг в новом направлении, получить тот опыт, который мы получаем за эти игры. Иногда и из поражений можно извлечь много полезного. Хочется выиграть всегда, но главное, чтобы ребята прошли через все эти ситуации, это дает определенный материал для всех", - отметил Жамнов.

"Салават Юлаев" имел в матче преимущество на вбрасываниях - 34:22. "У нас два центральных выпали, которые выходят в такие ключевые моменты. Не сказал бы, что проблемы с вбрасываниями из-за этого. Мы работаем над этим компонентом, да и в Уфе есть центральные, достойные на вбрасываниях", - сказал Жамнов.