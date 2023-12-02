Костомаров рассказал, что тренируется на льду один-два раза в неделю

Олимпийский чемпион отметил, что во время тренировок использует классические коньки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду фигурист Роман Костомаров на данный момент проводит ледовые тренировки один-два раза в неделю. Об этом он сообщил на встрече с гостями выставки-форума "Россия".

"Мне уже нравится, что я могу немного почувствовать скольжение и скорость - холодный ветер в лицо, - сказал Костомаров. - Но тренируюсь я не так, быть может, только один-два раза в неделю. Я только начал пробовать себя на льду".

Фигурист отметил, что во время тренировок использует классические коньки.

В январе Костомаров попал с пневмонией в реанимацию, где был помещен медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.