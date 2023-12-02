Сборные Германии и Шотландии сыграют в матче открытия чемпионата Европы 2024 года

Встреча состоится 14 июня в Мюнхене

ТАСС, 2 декабря. Сборные Германии и Шотландии встретятся в первом матче чемпионата Европы по футболу 2024 года. Жеребьевка финальной части турнира проходит в Гамбурге.

Встреча состоится 14 июня на "Альянц-Арене" в Мюнхене. Также в группу A попали команды Венгрии и Швейцарии. Они проведут матч первого тура 15 июня в Кёльне.

В чемпионате Европы примут участие 24 команды, которые разбиты на шесть групп. Две лучшие команды каждого квартета выйдут в 1/8 финала. В плей-офф также попадут четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в группах.

Чемпионат Европы пройдет в Германии, финал состоится 14 июля. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финальном матче турнира, прошедшего в 2021 году, обыграла команду Англии (1:1, 3:2 - по пенальти).