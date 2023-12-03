Нагорных считает, что роль футболиста "Локомотива" Дзюбы велика в клубе

По мнению председателя совета директоров клуба, Артем является лидером команды

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роль нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы велика в московском футбольном клубе. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

3 декабря "Локомотив" дома сыграет с петербургским "Зенитом" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 16:30 мск.

"Много ли от Дзюбы зависит в матче с "Зенитом"? Артем Дзюба является лидером команды, - сказал Нагорных. - Опытный человек, настоящий спортсмен, заряжен на борьбу. Конечно, в сочетании с нашими другими молодыми амбициозными игроками мы создаем очень мощный коллектив. И роль Артем в нем велика".

"Хотели бы, несмотря на прогноз погоды и снегопад, который прогнозируют в воскресенье в столице, пригласить болельщиков прийти к 16:30 на "РЖД-Арену" и поболеть, посмотреть хороший футбол, поддержать команду. Для всех наших гостей приготовили бесплатный горячий чай, специальные подкладки на сиденья, будет хороший матчдэй (развлекательная программа перед матчем - прим. ТАСС), ждем всех", - добавил Нагорных.

В текущем сезоне Дзюба провел за "Локомотив" 14 матчей в РПЛ, забив 4 мяча и отдав 2 результативные передачи. "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах.