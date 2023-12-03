Минспорт Татарстана взаимодействует с Загитовой по вопросам открытия ее школы

По словам министра спорта республики, строительство объекта планируется начать весной 20224 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта Татарстана находится на связи с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой по вопросам открытия ее школы в Казани. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее Леонов сообщил ТАСС, что открытие школы Загитовой планируется к началу учебного года - 2024.

"Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города, - сказал Леонов. - Сейчас сформировали полностью техническое задание, сегодня наш проектный институт работает над финализацией проектных решений. Я думаю, что в начале года, в январе-феврале, проект будет уже на руках, финализируем по стоимости, будем принимать решение".

"В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить, - добавил Леонов. - Сейчас мы с Алиной находимся в коммуникации, она приедет, смотрим тренерские кадры, собираем не только инфраструктурную, но и организационную схему".

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). Также на ее счету серебро Олимпийских игр в командном турнире фигуристов (2018).