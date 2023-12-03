Футболисты "Рубина" могут сыграть в турнире во время Игр БРИКС

Минспорт Татарстана рассматривает возможность провести товарищеские матчи или турнир на "Ак Барс - Арене" летом следующего года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта Татарстана рассматривает идею провести турнир или товарищеские матчи для казанского футбольного клуба "Рубин" во время Игр БРИКС. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Нет, Игры БРИКС не повлияют на домашние игры "Рубина", - сказал Леонов. - Команда играет на "Ак Барс - Арене", ничего не помешает, тем более у нас Игры БРИКС в июне, а чемпионат стартует в июле. Поэтому думаем еще над тем, чтобы во время Игр БРИКС придумать футбольный турнир, но пока это в качестве идеи. Потому что спарринг-партнеры нужны. В принципе, у нас "Ак Барс - Арена" на Играх БРИКС не задействована, то есть у нас же нет футбольного турнира. Сейчас посмотрим, как будут развиваться события, какие планы у клуба, может быть, сделаем какой-то тоже футбольный турнир либо во время Игр БРИКС, либо сразу после. Будет конец июня, посмотрим, если что-то придумаем, скажем".

26 ноября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что организация рассматривает варианты проведения товарищеских матчей сборной России во время Игр БРИКС.

"Это пока некая идея, четкого проекта нет, достаточно рано об этом говорить, - отметил Леонов. - Мы в процессе, общаемся, но схема не сложена. Но идея есть провести что-то во время Игр БРИКС или рядом с датами. Посмотрим, что можно сделать и на клубном уровне, несколько команд собрать, в том числе и "Рубин", чтобы провести спарринг-матчи. "Ак Барс - Арена" и база "Рубина" свободны. Либо в конце года, либо в начале следующего уже будет понятно".

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта.