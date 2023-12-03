Дзюдоист Каниковский завоевал золотую медаль на турнире "Большого шлема" в Токио

В финале россиянин победил японца Доту Араи

ТАСС, 3 декабря. Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем турнира "Большого шлема" в Токио.

В финальной схватке в весовой категории до 100 кг Каниковский победил японца Доту Араи. Ранее в воскресенье бронзовые медали завоевали россияне Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг), победивший Балабая Агаева из Азербайджана, и Инал Тасоев (свыше 100 кг), который оказался сильнее грузина Левани Матиашвили.

Каниковскому 22 года, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2023 года. Также спортсмен выигрывал на турнирах "Большого шлема" в Улан-Баторе (2022) и Астане (2023).

Соревнования завершатся 3 декабря. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.