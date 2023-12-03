Легков считает, что лыжник Большунов соревнуется в конкурентной среде

Российские спортсмены на данный момент отстранены от участия в международных соревнованиях

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по лыжным гонкам могут составить конкуренцию трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову на внутренних соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда из-за ситуации на Украине.

"Я думаю, что конкуренции достаточно у нас в команде, - сказал Легков. - Понятно, что он [Большунов] явный лидер, но и другие ребята подтягиваются и могут составить конкуренцию. Поэтому я считаю, что у нас очень много сильных спортсменов как у женщин, так и у мужчин".

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 1 по 3 декабря. В воскресенье спортсмены принимают участие в масс-стартах классическим стилем. В первые два дня соревнований Большунов одержал победы в спринтерской гонке классическим стилем и индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем.

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".