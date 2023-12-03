Поздняков назвал ритуальными танцами анонсированное МОК на март решение по допуску россиян

2 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже будет принято в марте 2024 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) разрушил схему эффективного сотрудничества по допуску россиян и превратил процесс принятия решения в ритуальные танцы. Такое мнение журналистам высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

"Мы давно ничего не ждем. Уже понятно, что схема, которая обсуждалась в декабре ровно год назад на Олимпийском саммите, нерабочая, и сам МОК внес коррективы в мартовские рекомендации, которые абсолютно неприемлемы. Эта схема была разрушена. Все остальное - ритуальные танцы", - сказал Поздняков.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок. 2 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже будет принято в марте 2024 года.