Поле футбольного клуба "Локомотив" накрыли пленкой перед матчем РПЛ с "Зенитом"

Игра должна пройти в Москве в воскресенье, начало запланировано на 16:30 мск

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Газон стадиона "РЖД-Арена", на котором проводит домашние матчи московский "Локомотив", накрыли пленкой перед запланированной на воскресенье игрой 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом сообщила пресс-служба "Локомотива", опубликовав фотографию стадиона.

Матч между "Локомотивом" и "Зенитом" должен пройти в воскресенье, начало запланировано на 16:30 мск.

Ранее директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов заявил ТАСС, что лига реагирует на возможные риски отмены матчей 17-го тура чемпионата страны из-за снегопада в Москве и прорабатывает разные сценарии развития событий.

3 декабря Гидрометцентр России сообщил, что сильный снегопад обрушился на Московский регион. Согласно экстренному предупреждению, в Москве и области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы.