Российский дзюдоист Башаев прокомментировал победу на турнире Большого шлема в Токио

По словам спортсмена, он смог удачно провести контратаку в результате рискованных действий соперника

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победитель Большого шлема в Токио российский дзюдоист Тамерлан Башаев не ожидал, что южнокореец Ким Мин Чон даст провести контратаку в финале турнира. Об этом Башаев рассказал ТАСС по телефону.

Башаев завоевал золото Большого шлема в весовой категории свыше 100 кг. Дзюдоист одержал досрочную победу приемом на иппон.

"Этот дзюдоист известен прежде всего своей взрывной силой и выносливостью, с ним нужно работать только первым номером - эти советы перед схваткой мне дал Инал Тасоев. - Я так и начал действовать, но потом он вдруг решил рискнуть и полез в бросок. Я его в итоге контратаковал, так что все сложилось очень удачно", - рассказал Башаев.

Спортсмен отметил, что рассчитывал встретиться в финале с Тасоевым. "Куда бы мы с ним ни ехали, всегда победа наша, и мы очень хотели побороться в финале. Но это дзюдо - одна маленькая ошибка, одно мгновение решает все. Ничего, Инал себя еще проявит в лучшем виде", - отметил Башаев.

Тасоев завоевал в Токио бронзу, на пути к финалу его остановил Ким Мин Чон.