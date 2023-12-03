Капитан "Спартака" Джикия считает, что в декабре и феврале нельзя играть в футбол

3 декабря в Москве прошли матчи ЦСКА - "Ростов" и "Локомотив" - "Зенит", проведению игр чуть не помешал снегопад

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Декабрь и февраль не являются месяцами, в которые нужно играть в футбол в России. Такое мнение журналистам высказал капитан московского "Спартака" Георгий Джикия.

3 декабря в Москве прошли матчи 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Ростов" и "Локомотив" - "Зенит". Играм чуть не помешал снегопад, старт матча "Локомотив" - "Зенит" был перенесен на полчаса. В прошлом туре "Спартак" на выезде обыграл калининградскую "Балтику", во время матча также шел сильный снег.

"Не раз говорил, что нельзя играть в футбол в декабре и феврале, вот тому подтверждение", - сказал Джикия.

В воскресенье "Спартак" в гостях проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. "Влияет ли на "Спартак" три выездных игры подряд? Возможно, на кого-то и влияет, но опять же - есть медицинский штаб, который смотрит и комментирует, кто устал, кто не устал. Что касается выездов, то они всегда были, и всегда были игры на третий-четвертый день, и не думаю, что в чемпионате России это большая проблема", - добавил Джикия.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с самарскими "Крыльями Советов".