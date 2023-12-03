Джикия считает, что отсутствие Абаскаля может сказаться в игре с "Крыльями Советов"

"Спартак" в воскресенье проиграл "Ахмату", главный тренер красно-белых был удален в первом тайме

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Отсутствие главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля может повлиять на футболистов в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Такое мнение журналистам высказал капитан "Спартака" Георгий Джикия.

3 декабря "Спартак" на выезде уступил "Ахмату" со счетом 1:2 в матче 17-го тура РПЛ. После первого гола грозненской команды полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и прыгнул в сторону Абаскаля. После этого главный тренер "Спартака" толкнул футболиста и был удален.

"Отсутствие тренера, конечно, может повлиять, но есть другие люди - большой штаб, - сказал Джикия. - И все прекрасно понимают, что Гильермо будет как минимум до стартового свистка с командой, а потом уже все будет зависеть от нас, тех, кто будет в игре. Поэтому понятное дело, что тут будет фактор того, что он удален, но глобально есть связь, подсказки, рация, куча всего, что можно применить и быть максимально близко с командой. В команде все понимают, что впереди игра с Самарой, которую нужно выиграть, опять же, если игра состоится, разные темы ходят".

"Проиграли, прекрасно понимаем. Хочется извиниться перед болельщиками, которые приехали сюда поддержать нас. Что касается результата игры: да, многое не получилось, не забили в первом тайме хорошие моменты, хорошие подходы. Затем, так скажем, игра перевернулась вследствие того, что пропустили второй гол в начале второго тайма и не смогли потом. Что касается стычки Бериши, то я не хочу вдаваться подробности, потому что в футболе во время игры бывают разные эмоции, разные недопонимания, я не хочу это комментировать", - добавил Джикия.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. Матч "Спартака" с "Крыльями Советов" должен пройти 9 декабря на "Открытие банк - Арене".