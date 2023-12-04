Российские скелетонисты провели первую тренировку на сборе в Китае

Сергей Пархоменко отметил, что российские спортсмены счастливы тренироваться на китайской трассе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сборная России по скелетону провела первую тренировку на олимпийской трассе в китайском Яньцине. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

Сборная России по бобслею и скелетону вылетела на сбор в Китай вечером 1 декабря.

"Скелетонисты уже успели провести первую тренировку на китайской трассе, сегодня на лед выйдут и бобслеисты, - сказал Пархоменко. - Все очень счастливы, находятся на драйве, у ребят горят глаза от того, что наконец-то они могут попробовать себя на другой трассе. Хозяева очень тепло относятся к россиянам и готовы исполнить любое наше пожелание, вплоть до еды".

"Все спортсмены здоровы, все тренируются. Мы живем напротив трассы в Олимпийской деревне, где располагались и во время самих Игр. Никаких тестов на ковид по приезде в Китай сдавать уже не надо, сейчас отсутствуют какие-либо ограничения. Открываем Китай заново для себя", - добавил собеседник ТАСС.

Тренировочный сбор российской команды продлится до 25 декабря. "Сейчас все наши спортсмены думают только о тренировках, но, конечно, у команды будет и отдых. О культурной программе тоже подумаем, возможно, у нас будут и экскурсии. Но сейчас мы сфокусированы только на трассе", - заключил Пархоменко.

Международная федерация бобслея и скелетона в марте 2022 года приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в зарубежных стартах из-за обострения ситуации на Украине. Весь прошлый сезон сборная России вынуждена была тренироваться и выступать только на олимпийской трассе Сочи.