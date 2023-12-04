Федерация бобслея России пригласила китайских спортсменов на сбор в Сочи

Российская команда по бобслею и скелетону проводит тренировочный сбор на олимпийской трассе в Китае

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Китайские спортсмены получили приглашение от Федерации бобслея России потренироваться на олимпийской трассе в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

"Руководство олимпийской трассы сказало нам, что мы первая команда после Олимпийских игр, которая приехала к ним на тренировочный сбор, - сказал Пархоменко. - К ним уже поступили заявки и от других стран. Китайцы называют нас своими друзьями. Мы в ответ пригласили их к нам, в Сочи, чтобы те могли потренироваться на нашей олимпийской трассе".

Команда России по бобслею и скелетону в настоящее время проводит тренировочный сбор на олимпийской трассе в китайском Яньцине. В понедельник состоялась официальная встреча руководства Федерации бобслея России с хозяевами трассы.

Международная федерация бобслея и скелетона в марте 2022 года приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в зарубежных стартах из-за обострения ситуации на Украине. Весь прошлый сезон сборная России вынуждена была тренироваться и выступать только на олимпийской трассе Сочи.